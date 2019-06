„Keine Absicht, aber das darf nicht passieren“

„Fauststöße eine Möglichkeit“

Sogar ein möglicher Waffengebrauch ist in einem solchen Fall geregelt, allerdings: „Eine Möglichkeit, den Waffengebrauch zu vermeiden, ist die Anwendung von Körperkraft.“ Wenn jemand rechtmäßig festgenommen wurde, ist es eine der Aufgaben der Polizeibeamten, mit Handfesseln eine „Schließung“ vorzunehmen. Und in dem gegenständlichen Video habe sich der am Boden Liegende auch gegen die sogenannte Schließung gewehrt - „Fauststöße“, wie im Video zu sehen, seien in puncto Anwendung von Körperkraft „eine Möglichkeit, ein Mittel“, das müsse aber der Situation angemessen und verhältnismäßig sein. Das gelte es nun seitens der Staatsanwaltschaft zu prüfen, so Lepuschitz. Wie berichtet, wurde der betreffende Polizeibeamte vorerst in den Innendienst versetzt.