„Todespfleger“ entschuldigt sich für seine Taten

Es sei ihm während des Prozesses klargeworden, wie viel unendliches Leid er durch seine „schrecklichen Taten“ verursacht habe, sagte H. Seine Verteidigerinnen hatten in 31 Fällen Freispruch für ihn gefordert. In 55 Fällen plädierten sie auf Mord und in 14 auf versuchten Mord. Als Gesamtstrafe sei eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen, forderten Ulrike Baumann und Kirsten Hüfken in ihrem Schlussplädoyer. Am Donnerstag soll das Urteil gesprochen werden.