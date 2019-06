Mehr als die Hälfte der Umsätze fließt ins Ausland

Der Online-Handel boomt weiterhin in Österreich. Die Umsätze legten einer Umfrage zufolge um 300 Millionen Euro auf 7,5 Milliarden Euro zu - das entspricht einem Plus von vier Prozent. 4,5 Milliarden Euro und damit mehr als die Hälfte davon flossen jedoch zu ausländischen Anbietern wie Amazon, Zalando & Co. Lediglich 3,6 Milliarden Euro (44 Prozent) verblieben im Inland. Zugleich schrumpfte der klassische Versandhandel um 100 Millionen Euro (-14 Prozent) auf 600 Millionen Euro.