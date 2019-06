Forscher bauen antikes Segelschiff der Römer nach

„Bis zur Schiffstaufe wird es aber schwimmen“

Wie schon in der Antike wird das Schiff noch nicht vollkommen wasserdicht sein, wenn es ins Wasser gelassen wird.„Es läuft erst einmal Wasser rein, damit das Holz aufquellen kann“, erklärt Schäfer. „Bis zur Schiffstaufe wird es aber schwimmen.“ Am 5. Juli will man in See stechen - bis dahin will man sich auch einen Namen einfallen lassen, „der auch etwas mit Trier zu tun hat“, so der Projektleiter.