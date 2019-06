Besorgte wollte nach Schlafendem sehen - verletzt

Am Weg aus der Station Polizist attackiert

Auf seinem Weg aus der Station pöbelte er weitere Passanten an und attackierte im Bereich des Ausgangs Parkring schließlich einen Polizisten, der ihn mit einem Kollegen angehalten hatte. Weil der 19-jährige Ungar auch noch einen falschen Namen genannt hatte, wurde er festgenommen. Er ist in Haft und wird wegen Körperverletzung und versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.