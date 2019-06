Wiener (50) zehn Meter tief in Graben gestürzt

Beim Sturz in einen Graben in der Nähe der Kohlenbrennerbrücke bei der Höhenstraße in Wien-Döbling hat sich am Dienstagvormittag ein 50-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. „Der Mann erlitt mehrere Frakturen, unter anderem an Hüfte und Unterarm“, berichtete Rettungssprecherin Corina Had am Mittwoch. Um einiges glimpflicher ging ein Rettungseinsatz wenige Stunden später im Hernalser Bereich der Höhenstraße aus.