„Warhammer: Chaosbane“ lädt zum großen Gemetzel

Als erstes Action-Rollenspiel in der Welt der „Warhammer Fantasy“-Gefechte lässt „Warhammer: Chaosbane“ Gamer ab sofort auf PS4, Xbox One und PC (via Steam) in die Zeit nach dem Großen Krieg gegen das Chaos eintauchen. Zur Auswahl stehen vier Charakterklassen - jede mit ihrem eigenen Gameplay, eigenen Fertigkeiten und eigener Ausrüstung -, um alleine oder mit bis zu vier Spielern, lokal oder online, in Dungeons gegen über 70 Monster und epische Bosse in die Schlacht zu ziehen. Wir zeigen den Launch-Trailer.