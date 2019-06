„Salzwasser-Destinationen“ immer im Trend

Fast möchte man sagen, der Salzburger Urlaubsflieger ist ein routinierter Passagier: So führen die Hitliste der Ferienziele seit Jahren bekannte Länder wie Ägypten oder Griechenland an - also die liebevoll genannten „Salzwasser-Destinationen“. Neu im Programm des Mozart-Airports ist seit dieser Woche Israel.