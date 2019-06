Trump fand Meghan „gemein“, jetzt rudert er zurück

Er nannte Herzogin Meghan „nasty“, was so viel wie gemein oder böse heißt. Doch angesichts der Kritik rund um seinen Besuch in Großbritannien will Donald Trump das gar nicht mehr so gemeint haben. In einem Interview mit dem Sender ITV relativierte der US-Präsident seine Aussagen nicht nur, er war plötzlich auch noch voll des Lobes über die Gattin von Prinz Harry und schwärmte: „Sie macht einen tollen Job. Ich hoffe, sie genießt ihr Leben.“ Und weiter: „Ich glaube, sie ist sehr nett.“