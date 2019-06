„Jumanji: Das Videospiel“ für November angekündigt

„Jumanji: Das Videospiel“ lässt Spieler in die Rolle der größten Helden aus „Jumanji“ schlüpfen. Mit ihnen versuchen sie, die kostbaren Jumanji-Juwelen zu finden, die Welt zu retten und einen Weg nach Hause zu finden. Was sie davon abhält? „Nur eine tödliche Anzahl an exotischen Bestien, gefährlichen Orten und eine Armee von üblen Marodeuren“, so Bandai Namco in einer Mitteilung.