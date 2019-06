So wird der eigene Balkon zur absoluten Stadtoase

Tipp 3: Die richtige Bewässerung

Die Bewässerung der Pflanzen ist im Topf ebenso wichtig wie in einem großen Garten. Dennoch muss auf kleinen Flächen oder in Balkonkästen besonders behutsam bewässert werden, damit die Pflanzen nicht beschädigt werden und die Erde nicht aus dem Gefäß gespült wird. Tipp: Eine Balkonbrause checken. Ihr sanfter Sprühstrahl mit reduziertem Wasserdurchfluss ermöglicht eine pflanzenschonende Bewässerung. Gibt es auf dem Balkon oder der Dachterrasse keinen eigenen Wasseranschluss, schließen clevere Stadtgärtner den Schlauch einfach mit wenigen Handgriffen über einen Adapter an den Indoor-Wasserhahn in Bad oder Küche an.