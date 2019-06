Früherer UEFA-Präsident Johansson gestorben

Die FIFA kündigte an, ihren ehemaligen Vize-Präsidenten an diesem Mittwoch beim Kongress des Fußball-Weltverbandes in Paris zu ehren. Der Schwede war von 1990 bis 2007 UEFA-Präsident. 1998 unterlag er gegen Joseph Blatter bei der Wahl zum FIFA-Präsidenten. 2007 verlor Johansson die Kampfabstimmung gegen Michel Platini um den UEFA-Chefposten.