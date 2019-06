„Batwoman“: Einmal um die Welt und nach Gotham

Im Zeitraum vom 1. bis zum 16. Juni hat Wien dieses Jahr die Ehre Gastgeberin der EuroPride zu sein. Diese pan-europäische LGBTIQ-Pride-Veranstaltung kommt nicht nur in bunten Farben, sondern auch mit schönen und spannenden Events wie dem EuroPride Run, dem Pride Village vor dem Wiener Rathaus und der Regenbogenparade auf der Wiener Ringstraße am 15. Juni. City4U hat die Highlights hervorgehoben.



“Wenn wirklich Meuchelmörder hier rumschleichen würden, Kate .. dann wäre ich Diejenige, die sie geschickt hätte"

Der Charakter „Batwoman“ ist schon etwas länger rund um Gotham City unterwegs. Im Frühjahr 2006 erfuhr sie eine Rundum-Erneuerung. Zu dem „Silver Age“-Original unterscheidet sie nicht nur ein cooleres Kostüm, sondern auch die Tatsache dass sie jüdischer Abstammung ist und mütterlicherseits die Cousine von dem allseits bekannten Playboy Bruce Wayne. Ihre Homosexualität ist auch von Anfang an wichtiger Bestandteil der Comics und hat der Serie bislang nicht nur Lob, sondern auch Kritik eingebracht.



Auf die Frage ihrer Sexualität angesprochen äußerte sich der damalige DC Comics Senior Vize-Präsident Dan DiDio: "Wir wollten das DC Universum erweitern, auch was Diversität anging. Wir wollten Leute haben, die die heutige Gesellschaft und unsere Fans besser wider spiegeln konnte. Einer der Gründe, warum wir uns entschieden das sie lesbisch ist, war ihr Umfeld. Wir haben die Bat-Family. Das sind viele Charakter die nicht nur keine Superkräfte haben, sondern auch ähnliche Kreise und Städte bewohnen. Wir mussten also hier Differenzen finden, damit jeder Charakter einzigartig bleibt.“



Kate Kane, die zusammen mit Bruce, zu den rauhbeinigen Vertretern der Bats zählt hat mittlerweile die zweite Comicserie am Laufen und die erste Real-Verfilmung mit Ruby Rose (u.A.: „John Wick 2“, „Orange is the new black“) in den Startlöchern. Dazwischen kannte man sie nicht nur als wertvolles Mitglied in Serien wie „Injustice“, sondern auch in Animationsfilmen wie zuletzt „Batman: Bad Blood“.



(Anm. d. Red.: Wann und wie „Batwoman - Die Serie“ im Fernsehen erscheinen wird, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Sowohl die USA, wie auch der deutschsprachige Raum hoffen aber auf den frühen Herbst.)