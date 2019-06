Andi Herzog: Nach Kritik nun „bessere Situation“

Am Freitag will Herzog in Lettland in Abwesenheit von Topstürmer Dabbur („Ich wünsche ihm eine schöne Hochzeit, aber wir werden noch über sein Fernbleiben reden“) einen Dreier. Weil für den 50-Jährigen dann unabhängig vom Spiel in Polen vor der Sommerpause klar ist: „Wir wären in der Quali lange vorne im Rennen um Platz zwei dabei!“