Anna Veith macht weiter: „Neues Feuer entflammt!“

„Die leichteste Verletzung“

Der Kreuzbandriss war ein „einschneidendes Erlebnis“ für unseren Ski-Star. Seitdem machte sie jedoch große Fortschritte: „Es macht mir wieder Spaß!“ Ziel sei die Rückkehr an die Spitze, betonte Veith. Auf eine genaue Rückkehr in den Weltcup wollte sie sich aber nicht festlegen, ob es für den Auftakt in Sölden Ende Oktober reiche, bleibe abzuwarten.