Explosionen mit Verletztem stoppen James-Bond-Dreh

Film soll im April 2020 im Kino zu sehen sein

In dem Action-Film schlüpft Craig zum fünften Mal in die Rolle des britischen Superagenten mit der Lizenz zum Töten. Oscar-Gewinner Rami Malek („Bohemian Rhapsody“) wird den Bösewicht geben, mit von der Partie sind auch Ralph Fiennes als Chef von 007, die französische Schauspielerin Léa Seydoux sowie die Kubanerin Ana de Armas. Der Film soll im April 2020 in die Kinos kommen.