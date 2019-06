Thiem: „Ich bin jetzt reifer als im letzten Jahr“

Was machst du in Paris abseits des Platzes?

Nicht viel. Am Abend treffe ich mein Trainerteam und Freunde in der Innenstadt zum Dinner. Danach spaziere ich vielleicht ein paar Minuten über die Champs-Élysées. Da bekomme ich den Kopf vom Tennis ein bisschen frei. Sonst muss man sich bei einem Grand Slam die Kräfte genau einteilen.