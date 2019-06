Harry (5) ist tot: F1-Star Hamilton trauert um Fan

„Er hat bis zu seinem letzten Atemzug gekämpft und wir waren beide während seiner letzten Momente bei ihm“, schrieben die Eltern des jungen Kämpfers, James und Charlotte Shaw, via Instagram. „Seine Schmerzen und Leiden sind vorbei. Es ist unmöglich, sich ein Leben ohne Harry vorzustellen. Er wird ein großes Loch in unserem Leben hinterlassen. Wir sind so stolz auf ihn und all das, was er in seinem Leben erreicht hat.“