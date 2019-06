Anrainer-Zorn wegen Jugendzentrum Space

„Lärmintensive Mopedrennen“

„Die gelinde gesagt verhaltensauffälligen Jugendlichen feiern bis spät in die Nacht Partys, bei denen es zu Alkohol- und Drogenexzessen kommt, und veranstalten lärmintensive Mopedrennen bis spät in die Nacht. Das alles mindert die Lebensqualität der Anrainer derart, dass einige der Anrainer sich bereits aus gesundheitlichen Gründen überlegen, ob sie nicht besser wegziehen sollten, um folglich die eigene Gesundheit, und besonders jene der eigenen Kinder, nicht weiter zu gefährden“, fasst GR Gerald Depaoli in gewohnt wortgewaltiger Manier zusammen.