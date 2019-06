Neue Hinweise auf Straches Neonazi-Vergangenheit

Postkarte offenbar mit 21 Jahren als junger FPÖ-Funktionär verschickt

Strache soll auf der vom „Falter“ veröffentlichten Postkarte „Deutsche Heilgrüße vom Ledersprung in Leoben“ an die „lieben Bundesbrüder“ (der „Ledersprung“ ist ein nach wie vor gepflegter Aufnahmeritus in den Bergmannsstand bzw. in verwandte Berufsstände an der Montanuniversität Leoben, Anm.) verschickt haben. Gezeichnet ist die Karte mit „Heil Deutschland“ und „Heinrich d. Glückliche“ sowie weiteren Unterschriften. Adressiert wurde die Karte nach „D-Oesterreich“, was laut „Falter“ wohl „Deutsch-Österreich“ bedeutete. Zu dem genannten Zeitpunkt war Strache 21 Jahre alt und seit über einem Jahr FPÖ-Funktionär in Wien, so der Bericht.