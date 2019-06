Endlich Sommer: Donald stürzt sich in die Ferien!

Den Alltag abwerfen und sich in die Ferien stürzen will auch Donald Duck. Die Ente gönnt sich dieses Jahr gleich vier Wochen Auszeit auf der sonnenverwöhnten Isola Illuminata. Donald hat dafür das ganze Jahr gespart. Auch in seiner Rolle als Phantomias hat er pflichtbewusst vorausgearbeitet und Entenhausens Halunken hinter Schloss und Riegel gebracht. So kann Donald guten Gewissens die Ferien an der Seite seiner Liebsten genießen.