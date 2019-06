Am 29. September wird neuer Nationalrat gewählt

Obwohl Bundespräsident Alexander Van der Bellen klar für einen Urnengang Anfang September plädierte, tobte in den vergangenen Wochen ein handfester Krach zwischen den Parteien um den Termin für die Nationalratswahl. Nun steht er so gut wie fest: Gewählt wird am 29. September - weil SPÖ und FPÖ das so wollen.