Zu wenig Tempo beim Ausbau der Mühlkreisbahn

Viele Projekte in Umsetzung

Er weist darauf hin, dass die Verbesserungsvorschläge des Rechnungshofes bereits in Umsetzung sind. Dabei handle es sich um die Analyse eines wirtschaftlichen Betriebs des Abschnitts ab der neuen Linzer Eisenbahnbrücke. Bis Rottenegg steht ein dichter S-Bahn-Takt am Plan. Im Abschnitt Rottenegg bis Kleinzell sollen die Park-and-Ride-Anlagen weiter ausgebaut werden.