Kamerafalle überführte jungen Seriendieb

Am 3. Juni 2019 um 18:50 Uhr erstattete eine 59-Jährige aus Neuhofen an der Krems bei der Polizei Anzeige, dass die Kasse ihres Bioladens aufgebrochen und Bargeld daraus gestohlen wurde. Bereits am 29. Mai 2019 sei laut Auskunft der Geschädigten aus der Kassa Geld gestohlen worden, woraufhin sie eine Überwachungskamera installierte.