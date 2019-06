„Eine riesige Ehre, hier dabei sein zu dürfen“

Die Saison war für LASK-Goalie Alexander Schlager voller Highlights. Aber für den Stadt-Salzburger ist das Spieljahr nicht vorbei. „Man merkt, dass noch etwas Außergewöhnliches vor der Türe steht“, meinte der 23-Jährige im Camp in Bad Tatzmannsdorf (Burgenland). Das „Außergewöhnliche“ ist eine Premiere: Noch nie hatte sich eine ÖFB-U21-Auswahl für eine EM qualifiziert. Die wirft nun ihre Schatten voraus. Nach der Verabschiedung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen am 14. Juni wartet am 17. Juni in Triest Serbien, am 20. Juni Dänemark und am 23. Juni, je in Udine, Deutschland.