Felder in Brand: 300.000 Menschen auf der Flucht

In anderen Gegenden würden ständige Bombardierungen verhindern, dass Bauern ihre Felder bestellen oder Ernten einfahren können. „Die Zerstörung von Feldern ist inakzeptabel“, sagte WFP-Sprecher Herve Verhoosel am Dienstag in Genf. Die Nahrungsmittel seien dringend nötig. Viele der Geflüchteten suchen demnach Unterschlupf in völlig überfüllten Camps.