Kein Tabu bleibt unangetastet

Nicht das einzige Tabu, das an diesem beeindruckenden Abend gebrochen wird. Die Performer zeigen sich auch nackt, bewegen und winden sich, schütteln und werfen sich, geben alles von sich preis und scheinen manchmal mit ihren „Hilfsmitteln“ zu verschmelzen. Man kann nur staunen, wieviel Energie in diesem Tanzabend steckt. Kein Wunder, dass die Gruppe als nächstes auf der Biennale in Venedig auftritt, denn das ist Weltklasse!