Jeder dritte Autofahrer blinkt nicht oder falsch

Blinkmoral im Burgenland am besten

Der Erhebung zufolge zeigten die Burgenländer das beste Wissen um das richtige Verhalten beim Abbiegen: 87 Prozent blinkten, und das richtig. Gefolgt wurden sie von Niederösterreich (80 Prozent korrekt), Oberösterreich (70 Prozent richtig) und Tirol (ebenfalls 70 Prozent). In Kärnten wussten 66 Prozent Bescheid, in Salzburg 64 Prozent, in Vorarlberg und Wien waren es jeweils lediglich 60 Prozent. In der Steiermark schafften es nur 42 Prozent, korrekt zu blinken.