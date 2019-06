Albanien: Mediterraner Geheimtipp an der Adria

Bora Bora liegt in Albanien. Okay, nein, nicht das Atoll im Süd-Pazifik, aber der kleine Strandabschnitt in Ksamil an der Riviera, der denselben Namen trägt. Und auch hier glitzert das Meer türkis, und das mediterrane Klima verspricht immerhin 300 Sonnentage pro Jahr. Kleine vorgelagerte Inselchen können ganz leicht per (Tret-)Boot oder – wer es gerne sportlich mag – schwimmend erreicht werden. Nach einem „anstrengenden“ Strandtag kehrt man am besten in eines der Lokale vor Ort ein. Freunde der mediterranen Küche sind hier an der Küste nämlich genau richtig. Fangfrischer Fisch, Meeresfrüchte aller Art, Oliven sowie Schaf- und Ziegenkäse werden aufgetischt. Und wo Letztere herkommen, sieht man sofort, wenn man sich ein wenig ins Landesinnere begibt.