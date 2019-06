Mit der „Krone“ zum Red Bull Almauftrieb

Gestartet wird in festgelegten Blöcken direkt im Ortzentrum von Mayrhofen. Und bereits das erste Hindernis hat es in sich und trennt wahrscheinlich schon die Spreu vom Weizen. „Heu-Kraxln“ mag harmlos klingen, könnte aber schon zu Beginn einige der Teilnehmer an ihre Grenzen bringen, denn das Überwinden der Ballen erfordert ganzen Körpereinsatz. Bei der zweiten Station heißt es dann „fest anpacken“, denn beim Wood-Carry sind die Kraftpakete unter den Teilnehmern gefragt. Danach wartet eine „Überraschungschallenges“ auf die Teilnehmer, hier wird neben dem Körper heuer auch der Geist der Teilnehmer gefordert sein. Wer all das hinter sich gebracht hat, freut sich zu früh, denn beim Farmer Carry und anschließendem Milchkandl-Carry heißt es so richtig schleppen was das Zeug hält. Weiter geht es zum Heuwagen, bei dem die Teilnehmer ihre Skills im „Reifen wechseln“ unter Beweis stellen können. Auch auf die nächste Challenge - den mit Hindernissen gespickten „Stadl“ dürfen sich die Teilnehmer freuen, denn diesen gilt es mühsam zu durchqueren. Weiter geht es mit der „Überraschungschallenge“, wird diese nicht erfolgreich abgeschlossen, wartet eine weitere Runde „Woodcarry“ auf die, bis dahin wahrscheinlich schon etwas geschafften Teilnehmer. Nach Überwinden der letzten kräfteraubenden Höhenmeter heißt es beim „Almhütten-Climb“ noch einmal für die Härtesten der Harten, die es bis dahin geschafft haben, alles zu geben, bevor es ins Ziel geht.