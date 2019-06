Opern-Star mit dem Konzert des Jahres in Graz

Das Konzert am 12. Juni in der Grazer Stadthalle steht unter dem Motto „Ein klassischer Sommernachtstraum“. Erstmals gibt es dann Placido Domingo live in der Landeshauptstadt! Der Weltstar (mit mehr als 20 Millionen verkauften Tonträgern) freut sich schon auf diesen Abend: „Das Publikum in Österreich ist sehr loyal und gibt mir wahnsinnig viel Liebe weiter.“