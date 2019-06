So badeten Salzburger vor 100 Jahren -und so heute

Schon im Jahr 1867 drehte Kaiser Franz Joseph seine Runden im Leopoldskroner Weiher. Amerikanische Bomben machten 1944 der Badeanstalt am Weiher den Garaus. In den 60er- Jahren wurde direkt nebenan ein Freibad errichtet. Auch im Volksgarten wurde früh gebadet, genauer gesagt ab 1853 in einem Seitenarm der Salzach.