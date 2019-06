Schwarzes Comeback für die Nationalratswahl

Die 35-jährige Sozialexpertin Marlene Wörndl wird bei der Wahl im September Spitzenkandidatin in der Stadt – so wie 2017: Damals verpasste sie knapp den Einzug ins Hohe Haus. Gewinnt die ÖVP in der Stadt auch nur leicht dazu, was angesichts der Ergebnisse bei der Gemeinderats- und Europawahl das Ziel der Schwarzen ist, sollte es dieses Mal klappen.