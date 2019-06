Bei EU-Mandat verzichtet Strache auf FP-Funktionen

„Gewisse Dinge will er sich nicht mehr antun“

Den Strache-Kritikern hatte Hofer zuvor ausgerichtet: „Es werfe derjenige den ersten Stein, der noch nie einen Fehler gemacht hat.“ Man müsse sich „schon anschauen, was Strache gesagt hat, und unter welchen Umständen das passiert ist“. Strache werde „seine Entscheidung in aller Ruhe überlegen, denn gewisse Dinge will er sich nicht mehr antun“, meinte Hofer.