„Wonderboom 2“: Mehr Bass und Akku für den Sommer

Der rund 420 Gramm schwere kugelförmige Lautsprecher ist nicht nur wasserdicht (bis zu 30 Minuten in einem Meter Tiefe), sondern neuerdings dank IP67-Zertifizierung auch staubdicht. Die Akkulaufzeit wurde gegenüber dem Vorgängermodell laut Hersteller um 30 Prozent verlängert, sodass der „Wonderboom 2“ bis zu 13 Stunden am Stück mit einer Lautstärke von bis zu 86 Dezibel tönen kann. Einmal leer, wird der Speaker mittels Micro-USB-Kabel in etwas mehr als zweieinhalb Stunden geladen.