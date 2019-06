Mai brachte erneut weniger Arbeitslose

Minus 14,3% Langzeitarbeitslose und ein Rückgang bei jobsuchenden Jugendlichen um 12,6 Prozent lassen die heimische Politik jubeln. Ein Plus gibt es hingegen bei Ausländern und Menschen mit körperlichen Behinderungen. Generell gibt es in Niederösterreich aber so viele Beschäftigte wie noch nie zuvor, nämlich rund 638.000.