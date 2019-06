Zarte Tattoos auf Hüfte als sexy Trend bei Frauen

Tattoo-Trends kommen und gehen mittlerweile ebenso schnell wie die der Mode. Doch seit einiger Zeit halten sich nun schon feine Schriftzüge an eher ungewöhnlichen Stellen. War es im letzten Jahr noch unter dem Brustbein, so ist heuer die Hüfte der „place-to-be“ für Worte in feiner Linienschrift. Wie schön sich dieser Trend auf der Hüfte macht, zeigt City4U.