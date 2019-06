2 Brände zeitgleich: Geht Feuerteufel in Tirol um?

Polizei ermittelt in alle Richtungen

„Augenscheinliche Zusammenhänge zwischen den beiden Brandstellen konnten bis dato nicht erhoben werden“, informieren die Beamten. Ermittelt werden aber in alle Richtungen. Auch Feuerwehrkommandant Gerhard Wallner will keine voreiligen Schlüsse ziehen, auch wenn er im Gespräch mit der „Krone“ eingesteht, dass „zwei zeitgleiche Brände so nah an einander schon ungewöhnlich sind.“ Die Gerüchteküche in Going brodelt - dass wird sich mit diesen vorläufigen Ermittlungsergebnissen wohl auch nicht so schnell ändern.