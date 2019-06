Nackter Protest gegen Nippel-Zensur auf Facebook

An die 100 Menschen zogen am Sonntag vor dem New Yorker Facebook-Büro in Manhattan blank, um unter dem Motto „#wethenipple“ gegen die Zensurpolitik des sozialen Netzwerks zu protestieren. In ihren Händen: vergrößerte Ausdrucke der eigenen Brustwarzen, die sie als Zeichen des Protests in die Höhe hielten.