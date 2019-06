Fix! Adi Hütters Ass wechselt zu Real Madrid

Jovic kam 2018 auf Leihbasis von SL Benfica zur Eintracht. Bereits unter Niko Kovac traf er achtmal, unter Hütter blühte er aber wirklich auf und erzielte 27 Tore in der Bundesliga und in der Europa League. In Letzterer war Jovic zweitbester Scorer hinter Olivier Giroud (Chelsea) mit zehn Toren. Laut „Gazzetta“ soll die Ablöse 65 Millionen Euro betragen.