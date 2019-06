Prozess wegen 1,4 Mio. Euro an Steuerhinterziehung

Ein ebenfalls 49-jähriger Angeklagter, ein gebürtiger Wiener, hat 2015 in Salzburg eine Energie-Handelsplattform gegründet, um Energieeffizienzmaßnahmen weiterzuverkaufen. Eine Verteilung von LED-Leuchten habe gereicht, sodass Energiesparmaßnahmen gesetzt worden seien, erklärte dessen Verteidiger. Zuvor sei in Österreich ein Energieeffizienzgesetz eingeführt worden, wonach Energielieferanten zur Energieeinsparung verpflichtet wurden. Eine Verteilung von rund einer Million LED-Lampen sei von der Stückanzahl sehr wohl möglich, ergänzte der Anwalt noch. Der Prozess soll am Mittwoch und Donnerstag fortgesetzt werden.