In Graz: Aktion scharf gegen sorglose Hundehalter

Freilaufende Hunde machen Jagd auf Rehe

Der Grazer Stadtpolizei-Kommandant Kurt Kemeter kündigt verschärfte Kontrollen im gesamten Stadtgebiet an - auch am Stadtrand: „Wir haben mittlerweile mehr von Hunden zu Tode gehetzte Rehe als Rehe, die Opfer von Autounfällen geworden sind.“ Kontrolliert wird in Kooperation mit der Grazer Ordnungswache.