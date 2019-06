Weißhaidinger: Der nächste Hammer kommt bestimmt!

In Rabat ohne den Coach

Bei der Diamond League in Rabat am 16. Juni ist der 27-Jährge übrigens auf sich alleine angewiesen. Coach Gregor Högler fliegt aus organisatorischen Gründen nicht mit. Die Trainer können nämlich nicht alle im schmucken Athletenhotel am Meer wohnen (da es dort nicht genügend Zimmer gibt), sie sind vielmehr weiter außerhalb untergebracht. Da macht eine Mitreise wenig Sinn. Luki aber will beweisen, dass er auch solo stark ist. In London aber ist Högler wieder dabei. Und vor der WM in Doha hat der EM-Dritte noch einen Traum in dieser Saison. Er will sich für den Erdteilländerkampf Europa gegen USA am 9./10. September in Minsk qualifizieren.