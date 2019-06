Puddle Of Mudd: Geläutert in ein neues Leben

„Am meisten bereue ich, dass ich so lange so viele Vollidioten in meinem Leben akzeptiert habe“, zeigt er sich heute geläutert, „ich würde heute einfach besser darauf achten, wen ich in meinen inneren Zirkel lasse. Irgendwelche Irren, die sich meine Freunde schimpften, haben vor etwa fünf Jahren sogar mein Haus okkupiert, wollten meinen Besitz an sich bringen und meine Identität stehlen.“ Im Jänner 2016 enterte Scantlin besagtes Haus, das er durch eine Zwangsvollstreckung verlor und wurde verhaftet, nachdem er diverses Eigentum in der Residenz zerstört hatte. Schuldbewusstsein in dieser Hinsicht ist noch heute nicht vorhanden. „Ich wollte meinen eigenen Besitz verteidigen und kam dafür in den Knast. Ich habe eigentlich nur den Grund meiner Familie in meinem Heimatland verteidigt und wurde dieses Platzes verwiesen - ist das nicht irre?“ So fragwürdig und krude Scantlins Ansichten auch in der Gegenwart sein mögen, die schlimmsten Zeiten hat er hinter sich gebracht. Am 8. September wird er - so er durchhält - zwei Jahre drogenfrei sein, in dieser Zeit hat er auch schon einige Gigs in Europa abgespult, die von durchaus hoher Qualität waren und den Sänger so stark wie seit den Frühzeiten der Band nicht mehr zeigten.