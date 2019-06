Life Ball feierte einen zirkusreifen Abschied

Keszler: „Die Welt wird immer kälter“

Organisator Gery Keszler kam am Ende der Eröffnungsshow mit Tränen in den Augen auf die Bühne und erinnerte noch einmal an die Anfangsjahre, als er an Krankenbetten gestanden hatte und gesagt habe: „So kann es nicht weiter gehen.“ Man tanze nun an das „Ende des Regensbogens“. „Wir sind und waren die Generation Life Ball“, die Aids eine Stimme gegeben habe, erklärte er. Der Kampf gegen HIV und Aids sei noch nicht gewonnen. Neue Herausforderungen seien hinzugekommen. Denn: „Wer mahnt heute noch die Jugend“. Es gebe einen neuen Höchststand an Ansteckungen.