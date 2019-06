Basket Bags sind der Taschentrend im Sommer

Ob in Capri, an der Cote d‘Azur oder auch beim Afterwork-Cocktail daheim: Korbtaschen sind in diesem Sommer das Accessoire Nummer eins. Die Taschen, die einen Hauch von 60er-Jahre-Urlaubsnostalgie versprühen, feiern in dieser Saison ihr großes Comeback und beweisen, dass sie mehr können, als nur als Badetasche zu dienen.