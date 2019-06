NEOS über Regierung: „Rot-schwarz-blaues Kartell“

Seit gut 24 Stunden hat Österreich eine neue Regierung - erstmals in der Geschichte ein Expertenkabinett. Die Vorschusslorbeeren für Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein und ihr Team waren groß, gelobt wurde unter anderem der hohe Frauenanteil und die unbestrittene Expertise der neuen Minister. Alles eitel Wonne? Mitnichten. An Tag zwei der Regierung Bierlein wurde erstmals Kritik laut - und die hat es in sich. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sprach am Dienstag von einem „rot-schwarz-blauen Kartell“.