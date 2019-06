Billigflieger Wizz Air hält an Wien-Expansion fest

Wizz Air hat Gewinnschwelle erreicht

Auch die ungarische Billigfluglinie Wizz Air lässt sich vom Preiskampf am Flughafen Wien nicht abschrecken und kündigt künftig Flüge nach Alicante, Bremen, Chisinau, Neapel, Oslo und Porto an. Mit diesen neuen Routen fliegt Wizz Air von Wien aus 38 Strecken in 23 Ländern an. Der Lufthansa-Tochter AUA hat der massive Preiskampf das erste Quartal verhagelt, beim ungarischen Billigflieger hält sich der Schaden in Grenzen, wurde doch nach schon einem Jahr die Gewinnschwelle erreicht: „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung hier“, sagte Wizz-Air-Chef Jozsef Varadi in Wien.