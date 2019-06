Erneut CO-Unfall: Feuerwehr warnt vor Klimageräten

Die Therme war am Montagnachmittag in Betrieb, weil geduscht wurde. Weil aber gleichzeitig auch das Klimagerät lief, kam es in der Wohnung auf der Mariahilfer Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem Unterdruck. Die Abgase der Therme konnten nicht über den Fang abziehen, es bildete sich eine starke CO-Konzentration.