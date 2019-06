Viele Kids nutzen YouTube zum Lernen für Schule

Der am Dienstag vom deutschen Rat für Kulturelle Bildung, veröffentlichten Studie zufolge rangiert YouTube bei der Nutzung der 12- bis 19-Jährigen gleich an zweiter Stelle (86 Prozent) hinter WhatsApp (92 Prozent) und landet somit noch vor Instagram und (je 61 Prozent) sowie Snapchat (46 Prozent). Dabei kommt es zwar den meisten Jugendlichen, die YouTube nutzen, darauf an, dass die Videos „unterhaltsam“ (63 Prozent) und „witzig“ (59 Prozent) sind. Trotzdem ist es für die Kids nicht nur eine Spaß-Plattform zum Zeitvertreib.